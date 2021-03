Mit drei kleinen Hunden durch ein Waldst├╝ck in Bochum-Sundern und schon schl├Ągt ein anderer Hundehalter zu.Geschehen am Mittwoch 17.M├Ąrz gegen 8:40 im Waldgebiet Blankensteinerstra├če .

Angela R. (2Hunde angeleint einer nicht ) traf auf einen Mann mit ungeleinten Labrador. Sie bat den Hundhalter das Tier anzuleinen da einer ihrer Hunde Angst habe.

Nicht hingeh├Ârt :

Nun im barschen Ton eine kurze Ansage.

Muss doch geh├Ârt werden.

Es entsteht ein heftiger Wortwechsel.

Das Tier blieb unangeleint.

Den Labrador mit dem Bein wegzublocken war nicht m├Âglich.

Pl├Âtzlich:

Folgte ein Schlag ins Gesicht bei dem die Hundehalterin zu Boden ging.

Bei allem Stress das geht nun wirklich zu weit.

250 ÔéČBelohnung hat Angela R.ausgesetzt und Strafanzeige erstattet.┬á

Der Schlag ins Gesicht hinterlie├č eine Platzwunde.

Eine Auseinandersetzung mag ja noch gehen...

Aber ein Schlag ist ,,absolut indiskutabel "oder?

Hier eine Beschreibung des bisher unbekannten Hundehalters.

Der Gesuchte ist 40-50 Jahre alt 180 gro├č und trug einen grauen Parka mit Fellbesatz,Jeans und Wollm├╝tze.

Hinweise bitte an:

Kriminalkommissariat 34 

0234/909 4441