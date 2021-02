Unbekannte Jugendliche haben an der Straßenbahnhaltestelle ,,Freiheitstraße" in Wattenscheid einen 36-jährigen Mann verprügelt. Laut Mitteilung der Polizei ,fuhr der Mann aus Gelsenkirchen am Dienstag um 18:30 mit der Straßenbahn in Richtung seiner Heimatstadt. In der Bahn kam es zu Streitigkeiten. Beim Ausstieg, schlugen circa zehn Jugendliche auf den Wehrlosen ein. Das Alter der Täter etwa 15 Jahre und dunkel bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter 02347909-8405 (Kriminalwache :4441 ) um Hinweise.