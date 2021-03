Flott unterwegs :

Die Polizei Bochum hat einen 600 PS starken Audi RS7 aus den Verkehr gezogen.

Am Montag gegen 22:30 sahen Zivilpolizisten des mobilen Einsatztrupps an der Kreuzung Südring/ Viktoriastraße, wie zwei PS-starke Fahrzeuge vor einer Ampel standen und ihre Motoren aufheulen ließen. Nach dem Motto :

Ich will Spaß ich gebe Gas...

ging es auf riskante Weise auf regennasser Fahrbahn Richtung HBF und weiter zur Wittenerstraße .Erfolglos blieben die Anhalte-Signale der Zivilpolizisten. Am Steinring endlich wurden die Raser ausgebremst. Der Fahrer des Fahrzeug ein Audi RS7 blieb stehen der andere raste davon. (Es handelte sich um einen Audi S3 mit dem Kennzeichen LÖ.) Wie geht es weiter für die Raser ? Wer auf öffentlichen Straßen Rennen fährt ,setzt leichtfertig das Leben anderer aufs Spiel und riskiert nicht nur den dauerhaften Verlust von Führerschein und Auto er riskiert auch eine Gefängnisstrafe. Der 24jährige Fahrer dürfte ein Problem haben.