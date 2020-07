Nach zahlreichen Verzögerungen und nach zehnjähriger Planung öffnet im September gleich neben der JVA Krümmede die sozialtherapeutische Anstalt für Sexual und Gewalttäter.

75 Millionen wurden investiert, der Knast gilt als der modernste seiner Art in Deutschland.

80 Gefangene werden hier therapiert und untergebracht.

Der Transport erfolgt am 1.September von Gelsenkirchen dessen Sotha überaltert und marode sein soll Richtung Bochum.

Laut Medien sind alle Inhaftierten stark gestört,

Aber voll Schuldfähig.

Behandlung sei der beste Opferschutz heißt es hier.

Die Inhaftierten:

Es handelt sich weitgehend um schwere Verbrechen von Tötungsdelikten und massiven Sexualstraftaten.

Die Therapie soll auf ein straffreies Leben in Freiheit vorbereiten.

Einhundert, hochspezialisierte Bedienstete werden in der Sotha ihren Dienst verrichten.

Ein wenig besorgt zeige ich mich, Bochum hatte manch filmreifen Ausbruch aus der JVA .

Beispiel:

Aleksander Erceg der eine fünf Meter hohe Gefängnismauer überwand.

Eine sportliche Herausforderung nannte es die Gefängnisdirektorin 2019.

Ich hoffe 75 Millionen bedeuten auch Sicherheit .