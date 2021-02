In Wattenscheid rufen vermehrt Telefon - Betrüger an.

Aktuell gibt es eine neue Betrugsmasche: Falsche Staatsanwälte !

Betrüger wollen Geld als " Kaution".

Bei uns in Bochum gibt es eine üble Telefon - Betrugsmasche insbesondere in Wattenscheid. Die Betrüger täuschen am Telefon vor, das euer Kind einen schweren Unfall hatte und eine Kaution erforderlich ist um zu helfen. Die Polizei rät, diese Telefongespräche sofort zu beenden, wenn der Anrufer nicht eindeutig zuzuordnen ist. Laut Polizei hatten die Betrüger bisher keinen Erfolg. Wer einen solchen Anruf erhält melde es unter 110 - und wichtig nie Geld an Fremde aushändigen.

