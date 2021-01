Knapp 3,5 Promille ergab der Atemalkoholtest am frühen Sonntagmorgen, 17. Januar, bei einer 34-jährigen Bochumerin. Sie hatte zuvor mit ihrem Auto mehrere Unfälle verursacht und war geflüchtet.

Gegen 3.30 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr "Am Thie". Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 34-jährige Bochumerin mit ihrem Auto von der Ruhrstraße kommend auf die Straße "Am Thie" ein. Dort kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Haltestellenhäuschen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau im Weiteren über die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr und kollidierte dort mit zwei Verkehrszeichen. Sie setzte ihre Fahrt fort und befuhr den Kreisverkehr Schützenstraße/Engelsburger Straße. Auf der Schützenstraße kam die Frau erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Zaunelement. Die Frau setzte ihre Fahrt weiter fort.

Polizeibeamte trafen die Frau auf der BAB 448 an. Sie saß in ihrem stehenden Auto. Die Frau war unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 3,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum