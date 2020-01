Auf dem ehemaligen Justizgelände in der Innenstadt Viktoriastr/

Husemannplatz gibt es vermutlich einen Bombenfund.

Der Kampfmittelräumdienst rückt gegen ca 18:00 in Bochum an.

Momentan geht die Feuerwehr Bochum davon aus dass es sich bei dem

verdächtigen Fund um eine Fliegerbombe oder einer Mörsergranate handelt.

Wer unterwegs ist meidet die Richtung" Rathaus".

Freie Fahrt:

Die Sperrung wurde soeben aufgehoben.

Entwarnung ,keine Bombe auf Gerichtsgelände.

Der Fund:

Harmlose Rohre.