Vier Jugendliche haben am Samstag zwei Bochumer 15 und 16 Jahre überfallen. Unter Einsatz eines Messers und Schlagstock forderten sie Geld. Um die Forderung zu unterstützen ,schlug ein Täter mit einen Teleskopschlagstock gegen die Kopfseite des sechzehnjährigen Bochumers. Nach dem Zeigen einer Waffe wurde ihm sein Bargeld entwendet. Ein weiterer Räuber war währenddessen bei dem 15-jährigen Bochumer, welcher aus der Nase blutete . Die Gruppe flüchtete mit Bargeld sowie einen ebenfalls erbeuteten "Sixpack" Richtung Golfplatz. Der Tatort Bochum-Stiepel die Tatzeit gegen 20 Uhr.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Kräftig wirkend schwarz gekleidet und etwa 17-19 Jahre alt.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0234/909-4441

oder zu Geschäftszeiten an das Regionalkommissariat 32 unter Tel.0234/909-3210.

Quelle:

Radio Bochum