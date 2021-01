So läuft das ?

Was für ein Wochenende !!!!

Pokerrunde mit mehr als 20 Teilnehmern aufgelöst.

Eine Pokerrunde in einem Hotel in Soltau ( Landkreis Heidekreis) mit mehr als 20 Teilnehmern ist in der Nacht zum Sonntag von der Polizei aufgelöst worden.

Poker-Party mit Bewirtung und Ausschank . ( Teilnehmer um die 30 Jahre alt )

Im niedersächsischen Bösel gab es eine Bordellüberprüfung. Hier fand man vier Menschen aus verschiedenen Haushalten. In Bad Zwischenahn beendeten die Beamten im Ortsteil Rostrup eine Party in einem kleinen Zimmer. Vier Männer zwei Frauen 21-28 Jahre alt.

In Bodenfelde beendete die Polizei eine Party mit 13 Erwachsenen und 10 Kindern. In einer Kleingartenanlage , einer Wohnung oder einer Halle - Illegale Treffen ohne Abstand und Maske haben die Polizei am Wochenende beschäftigt .In einem Fall setzte sie sogar Pfefferspray ein. Es gab viele Verstöße durch illegale Feiern darunter in Berlin und Hamburg. Dutzende Menschen auf engstem Raum, und das in Zeiten der Pandemie: In mehreren Städten haben Partys ohne ende statt gefunden. In Berlin - Mitte wurde eine Hochzeitsfeier mit 60 Menschen ( in der Wohnung ) wegen Verstößen gegen die Corona - Regeln von der Polizei aufgelöst. Eine Feier über zwei Tage in Wilhelmsburg in einer Halle mit mehr als 30 Personen wurde auch durch Polizeieinsatz beendet . Im südhessischen Höchst löste die Polizei eine Feier mit 24 Menschen in einer Bar auf . Und so wie hier - sieht es fast überall in den Städten aus.

Jetzt ratet mal wann wir Covid-19 loswerden ? Unsere Masken tragen wir noch ewig. Und ich muss es noch einmal sagen. Die sich an die Regeln halten werden bestraft. Macht sich einer der Feiernden eventuell einmal Gedanken das es nicht nur um ihn selbst geht ? Das er dafür verantwortlich ist das Menschen erkranken oder sterben?

Traurig, traurig.

Quelle:

tagesschau.de