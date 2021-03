Herne - City :

Bahnhofstr. 7a

Einkaufzentrum

Freitag : 5 März 2021

Tatzeit:

ca.13:10 Uhr

Dreister Diebstahl.

Junger Mann ist hilfsbereit :

Erst bietet er Hilfe an dann folgte er einen 80-jährigen in den Fahrstuhl. Dort riss er Geldbörse und Autoschlüssel an sich und entkam. Der Mann ist nach Zeugenangaben 20-30 Jahre alt - schlank und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er einen Mund-Nasenschutz.

Nun bittet das Herner Kriminalkommissariat unter 0234 909 -8505 außerhalb der Geschäftszeiten - 4441 um Mithilfe.

Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Quelle:

Polizei Pressestelle