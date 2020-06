Wie bereits berichtet : www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4516550, kam es am 8. Februar 2020, gegen 22.35 Uhr, zu einem Raubdelikt am Busbahnhof in Bochum. Unbekannte hatten dort einen 16-Jährigen attackiert und ihm das Handy geraubt.

Mit richterlichem Beschluss liegen jetzt Lichtbilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor.

Das Kriminalkommissariat 31 fragt:

Wer kennt einen dieser Männer oder kann Angaben zu ihnen machen?

Hinweise bitte zur Geschäftszeit unter 0234 909-8105 ( -4441 außerhalb der Geschäftszeiten ).



Polizei Bochum