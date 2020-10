In den Morgenstunden des gestrigen 7. Oktober, gegen 5.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem Raub. Ein 34-jähriger Bochumer war im Bereich Kreuzkamp auf dem Weg zu einer Haltestelle an der Wittener Straße.

Hier wurde er von einem drei unbekannten Personen angegriffen und geschlagen. Anschließend entwendeten sie ihm die Geldbörse aus der Hosentasche.

Die drei Räuber flüchteten in Richtung Immanuel-Kant-Straße. Der Bochumer wurde durch die Tat leicht verletzt.

Derzeit liegt noch keine Beschreibung des flüchtigen Trios vor.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 ( -4441 außerhalb der Geschäftszeiten ) um Zeugenhinweise.



Polizei Bochum