Nach einem Geschäftseinbruch in Bochum-Riemke am Samstagmorgen (28. August) konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Kriminelle gegen 5 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Autohaus an der Straße "Auf dem Dahlacker". Als er kurze Zeit später von zwei aufmerksamen Zeugen ertappt wurde, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den dringend tatverdächtigen Mann festnehmen.

Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der 48-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 31 dauern an.

Dieb verfolgt, Handtasche zurückgebracht: Zwei Jugendliche helfen einer Seniorin

Als ein Dieb einer 80-jährigen Bochumerin die Handtasche entreißt, schreiten zwei Jugendliche ein: Sie verfolgen den Täter und bringen der Seniorin schließlich ihre Sachen zurück. Die Polizei sucht jetzt Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, 26. August, in dem Parkhaus an der Massenbergstraße 1 im Bochumer Stadtzentrum. Gegen 20.50 Uhr wollte die 80-Jährige ihr Parkticket bezahlen, weshalb sie ihre Handtasche neben sich abstellte. Während sie etwas darin suchte, riss ein unbekannter Mann die Tasche an sich und rannte treppabwärts. Zwei Jugendliche aus Bochum (15, 16) nahmen die Verfolgung auf, woraufhin der Täter die Handtasche schließlich zu Boden warf und flüchtete. Die Jugendlichen brachten die Tasche samt Inhalt zurück zur Besitzerin.

Die Polizei bedankt sich bei den beiden jungen Bochumern auf diesem Wege für ihr couragiertes Verhalten.

So wird der Täter beschrieben: 35-40 Jahre alt; 1,65 m groß; Halbglatze und kurze, graue Haare. Er trug eine graue Strickjacke mit rot-weiß-grauen Elementen und eine graue Jeans.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweis

