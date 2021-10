Einbruch in Kirche - Polizei sucht Zeugen

Bochum. In Bochum-Langendreer sind Kriminelle in der Zeit zwischen dem

23. (20 Uhr) und den 24. Oktober (10.30 Uhr) in eine Kirche eingebrochen.

Gewaltsam hebelten die Täter die Zugangstür zum Gotteshaus an der Alten

Bahnhofstraße auf. Anschließend brachen sie zwei Opferstöcke auf und versuchten

noch einen Kerzenopferstock aufzuhebeln.

Die Täter flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.