Am Sonntag, 22. März, kam es gegen 16 Uhr in derFlüchtlingsunterkunft an der Wohlfahrtstraße in Bochum - Wiemelhausen zu einem Brand, bei

dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.



Beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadtwache hatten bis auf eine Person

alle anderen Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte

die Person sehr schnell ausfindig machen und aus dem Erdgeschoss des Hauses

retten. Nach einer ersten Behandlung durch eine Notarzt wurde die Person mit

lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Feuerwehr hatte Brand schnell unter Kontrolle



Der Brandselbst konnte schnell abgelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude

belüftet. Über 40 Einsatzkräfte sowohl der Berufs-, als auch der Freiwilligen

Feuerwehr waren vor Ort. Nach rund 90 Minuten waren alle Maßnahmen

abgeschlossen.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.