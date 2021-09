Fassungslosigkeit:

Weil er aufgefordert wurde eine Corona-Maske zu tragen ,erschießt ein Mann in Idar-Oberstein eine zwanzigjährige studentische Tankstellenaushilfe. Der Täter hatte vor der Polizei als Begründung seiner Tat angegeben, er lehne die Corona-Schutzmaske ab er wolle sie nicht tragen.

Tankstellen-Aushilfe mit Kopfschuss getötet:

Der Tatverdächtige ist noch nie irgendwo bei der Polizei aufgefallen besitzt aber wohl nicht legale Waffen.

Hinweis auf Maskenpflicht:

Ein junger Mitarbeiter einer Tankstelle verweigerte dem Kunden den Einkauf mit Hinweis auf die Maskenpflicht. Wenig später kehrt der Mann zurück um den 20 Jahre alten Studenten, der an der Tankstelle jobbte, mit einer Pistole in den Kopf zu schießen.

Ein junger Mensch musste sterben:

Gegen den Tatverdächtigen erging Haftbefehl wegen Mordes vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach.

Der mutmaßliche Täter ist geständig sein Motiv die Situation der Corona-Pandemie.

Für mich eine ganz unfassbare, schreckliche Tat :

Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Opfers...

Schuld ist die Pandemie:

Du lieber Himmel, das ist doch nicht zu fassen.

Was für eine Welt...

Ein ehemaliger Nachbar bei der Bahn beschäftigt- wies im Dienst auf die Maskenpflicht hin und wurde brutal zusammen geschlagen. Es hat lange gedauert bis er wieder hergestellt war.