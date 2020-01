In einem Innsbrucker Krankenhaus erlag nach dem schrecklichen

Unfall in Luttach eine 22 Jahre alte Frau am Nachmittag ihren

schweren Verletzungen.

(Info: Südtiroler Sanitätsdienst)

Ein alkoholisierter Autofahrer (Alkoholwert fast zwei Promille)

war in der Gemeinde Luttach - in der Nacht zum Sonntag in eine Gruppe

deutscher Urlauber gefahren.

Der Fahrer :

Betrunken und zu schnell unterwegs.

Trennung von der Freundin laut Medien.

Der Anwalt des Unfallfahrers, A.Tonon, hatte den Medien bereits

mitgeteilt, sein Mandant bereue zutiefst.

"Unsere Gedanken und Gebete sollten nun bei den Angehörigen" sein.

Es fehlen mir wieder einmal die Worte.