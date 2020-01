Möglicher Verkehrsunfall: Fußgänger (75) lebensgefährlich verletzt! - Zeugen werden dringend gesucht

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem möglichen Verkehrsunfall in Bochum-Laer. Ein 75-jähriger Fußgänger wurde schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte gestern (21. Januar, gegen 17.20 Uhr)

ein Autofahrer aus einer Parkbucht an der Schattbachstraße 79 (Parkplatz am

Wertstoffhof) rückwärts aus.



Der 24-jährige Bochumer setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung der Alte Wittener Straße fort. Ein Zeuge sah unmittelbar danach den Fußgänger auf dem Boden liegen, der kurz zuvor die Schattbachstraße in Richtung des Wertstoffhofes zu Fuß überquert hatte.

Der 75-jährige Senior wurde bei dem Sturz verletzt. Ein Rettungswagen brachte

den Bochumer in ein Krankenhaus, wo lebensgefährliche Kopfverletzungen

festgestellt wurden.



Ob es zu einer Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Fahrzeug gekommen ist,

steht derzeit noch nicht fest und wird untersucht.

Zudem wird derzeit auch ermittelt, wie es genau zu dem Sturz des Mannes kommen konnte.

Die Polizei sucht daher dringend Zeugen und bittet, sich zur Geschäftszeit beim

Bochumer Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Kommentar von Volker Dau:

Ein seltsamer Vorfall der viele Ursachen haben könnte.

Ich finde die Ermittler sollten schnellstens neben der Zeugensuche auch das Fahrzeug des 24jährigen untersuchen auf mögliche Spuren einer Berührung des Sturzopfers!

Dazu die genaue Vermessung des Fahrzeuges bei Berührungsspuren auf die Höhe möglicher Berührungspunkte welche evtl. Ursache für Sturz und/oder Verletzung sein könnten.

Der Mann kann natürlich auch ohne Fremdberührung gestürzt sein.

Mögliche Entlastung für den Autofahrer wäre genauso dringlich wie Feststellung einer Berührung im Negativfall!

---------------------------------------------------------------------