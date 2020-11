Auf dem Evonik-Gelände in Herne-Eickel wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Arnsberg wird die 250 Kilogramm schweren Bombe am Dienstag, 17. November , entschärfen.



Für die Entschärfung wird ein Evakuierungsbereich mit einem Radius von 250 Metern eingerichtet. Direkte Anwohner sind auf Herner Stadtgebiet von der Maßnahme nicht betroffen. Evakuiert werden muss außerhalb des Werkes lediglich ein Abhollager eines Einrichtungshauses an der Dorstener Straße 22. Auf Bochumer Stadtgebiet sind ebenfalls vorwiegend Gewerbebetriebe von der Evakuierung betroffen.

Prater-Center und Dorstener Straße in Bochum betroffen

Das gilt insbesondere für das Prater-Center und den Bereich der Dorstener Straße zwischen Riemker Straße und Herzogstraße. Nach bisherigen Planungen ist das auch der Teilbereich

der Dorstener Straße, der am Dienstag während der Entschärfung von der Polizei gesperrt wird.

Da es sich herbei um eine wichtige Verbindung zwischen Bochum und Herne handelt, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Daher bittet die Stadt Herne darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Evakuierung ab 10 Uhr



Nach aktuellem Stand soll die Evakuierung durch den Fachbereich Öffentliche Ordnung etwa um 10 Uhr beginnen. Wenn der Bereich entsprechend geräumt ist, wird im Anschluss der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung beginnen.