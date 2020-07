Wie bereits in einer Pressemeldung am 27. Mai 2020 berichtet, sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Bochum am 25. Mai ( Montag ) nach einer flüchtigen Fußgängerin und weiteren Zeugen.

Insbesondere der Ersthelfer vor Ort wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Was war passiert?

Weil sie einer Fußgängerin ausweichen wollte, ist eine Radfahrerin (32, aus Bochum) bei einem Unfall in Bochum am 25. Mai 2020 schwer verletzt worden.

Die Bochumerin befuhr gegen 18.25 Uhr mit ihrem Fahrrad die Dorstener Straße stadtauswärts. Nach bisherigem Kenntnisstand trat auf Höhe des dortigen Internetcafés plötzlich eine Frau auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin versuchte auszuweichen. Dadurch geriet sie in die Straßenbahnschienen und stürzte.

Die Fußgängerin stieg nach Zeugenangaben in ein Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Ein unbekannter Mann kümmerte sich vor Ort um die schwer verletzte Radfahrerin. Er wird gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise auf die Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 in Verbindung zu setzen.



