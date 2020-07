Bei Sonderierungsbohrungen am Schumannweg in Wattenscheid

sind neun deutsche Panzergranaten aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die

Anwohner in einem Radiusvon 150 Metern um den Fundort müssen evakuiert werden.

Es sind 755 Bewohner in 91 Gebäuden betroffen. Die Räumung hat begonnen.

Der Zustand der Kampfmittel lässt einen Abtransport nicht zu. Die

Granaten werden heute vor Ort gesprengt, informiert die Feuerwehr.