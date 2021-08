Hier geht es zu der Fahrradliste:



Die Polizei Bochum hat 85 gestohlene Fahrräder sichergestellt die nun auf ihre rechtmäßigen Besitzer*innen warten.

Besitzer senden bitte eine Mail an poststelle.bochum@nrw.de und geben bitte "Gestohlene Fahrräder /KK13" in den Betreff und hinterlassen Telefonnummer.

Rückblick:

Die Polizei hatte Anfang August mehrere Männer in Witten-Annen dabei erwischt ,wie sie Diebesgut aus drei Transportern in einen Lastwagen geladen hatten. Anwohner*innen hatten dies beobachtet und die Polizei gerufen. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich neben Fahrrädern auch Autoreifen und Elektrogeräte.

Quelle:

Radio Bochum