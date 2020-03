In einer Bochumer Bäckerei wurde eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.



Am 29. März, gegen 7 Uhr, kam es in Bochum zu einem Einbruch in

eine Bäckerei.An der Hofsteder Straße 205 verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang durch

eine Seitentür Zugang zum Ladenlokal. In der Bäckerei brachen sie einen Tresor

auf. Anschließend versprühten die Täter den gesamten Inhalt eines Feuerlöschers

in der Räumlichkeit. Erst dann flüchten sie. Zu Tatbeute liegen derzeit noch

keine Informationen vor.

Zeugen gesucht