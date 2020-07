Über Stunden waren am Sonntagabend rund 50 Einsatzkräfte der Bochumer Feuerwehr im Einsatz, um den Brand eines Wohngebäudes in Langendreer zu löschen und Schlimmeres zu verhindern. Verletzte gab es dabei nicht.

Um 20.50 Uhr erreichten mehrere Anrufe die Leitstelle der Feuerwehr, die den

Brand eines Wohnhauses an der Hauptstraße Ecke In der Schornau meldeten. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Anbau eines

Wohnhauses, der direkt an ein weiteres Mehrfamilienhaus angrenzte. Der Brand

drohte auf die Dachstühle beider Gebäude überzugreifen. Die Bewohner sowohl des

Brandhauses als auch der Nebengebäude hatten sich bereits vor dem Eintreffen der

Feuerwehr unverletzt in Freie geflüchtet.

Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden

Sofort begannen die Einsatzkräfte mit dem Löschangriff - sowohl von Innen mit zwei Strahlrohren als auch von außen mit drei weiteren Strahlrohren. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Ein

Übergreifen des Brandes auf die Dächer der beiden angrenzenden Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle.

Allerdings gestalteten sich die Nachlöscharbeiten sehr zeitaufwendig, da große Teile der Dachkonstruktion des Anbaus entfernt werden mussten. Nur so konnten alle Glutnester freigelegt und abgelöscht werden. Aufgrund der nach wie vor starken Rauchentwicklung konnten die Blauröcke diese Arbeiten nur unter schwerem Atemschutz durchführen. Insgesamt 20 Atemschutzgeräte kamen zum Einsatz.

Haus ist unbewohnbar

Das Wohnhaus ist aufgrund des Brandes bis auf weiteres unbewohnbar, die Bewohner konnten für die Nacht zunächst bei Bekannten unterkommen.

Gegen 00.00 Uhr war der Einsatz beendet, allerdings verblieb eine Brandwache bis in den Morgen vor Ort, um eine Rückzündung zu verhindern. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheiten Langendreer, Querenburg, Bochum-Mitte und Günnigfeld vor Ort.

Zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Parallel zweiter Brand in Weitmar

Parallel zum Großbrand in Langendreer musste die Feuerwehr Bochum zu einem Zimmerbrand an der Straße "Am Kuhlenkamp" in Weitmar ausrücken. Dieser konnte schnell gelöscht werden, Verletzte gab es nicht.

Der Brand wurde um 21.24 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatten sich bereits alle Bewohner selbstständig und unverletzt in Sicherheit gebracht. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss brannte Mobiliar in einem Zimmer. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Flammen schnell mit einem Strahlrohr ablöschen.

Anschließend wurde die Wohnung belüftet.

Um 22.35 Uhr war der Einsatz beendet, bei dem neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheiten Linden und Dahlhausen der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt wurden.

Zur Brandursache hat auch hier die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.