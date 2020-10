⚠️ Wir aktualisieren diesen Bericht fortlaufend ⚠️

Update 17:38 Uhr

Wenn Sie den Shuttledienst nutzen möchten sind Haltestellen eingerichtet.

Für Personen mit Krankheitssymptomen oder Personen die sich in freiwilliger Quarantäne befinden, haben wir zwei Bushaltestellen eingerichtet.

Bushaltestelle 1: Schützenstraße Höhe 69 und

Bushaltestelle 3: Hattinger Straße Höhe Hutzel Bäckerei.

Gesunde Personen die in unsere Betreuungsstelle möchten, können zu den Bushaltestellen:

Bushaltestelle 2: Schützenstraße 63 ( Haltestelle Lange Malterse ) und

Bushaltestelle 4: Hattinger Straße Höhe 262 ( Haltestelle 308/318 )

Weitere Informationen können Sie über unsere eingerichtete Hotline erfahren: 0234 / 910-3333

Update 17:06 Uhr

Betroffen sind ebenfalls Teile der Hattingerstr sowie der A448. Die A448 wird zum spätmöglichsten Zeitpunkt gesperrt. Zwischen Bochum Linden, Ausfahrt Wasserstr. und Bochum Stahlhausen Ausfahrt Kohlenstraße. Ebenso wird schnellstmöglich die Ausfahrt zur Schützenstraße gesperrt.

An der Knoopstraße in Bochum Weitmar wurde nach Luftbildauswertungen eine Fliegerbombe vermutet. Diese Vermutung hat sich bestätigt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat eine britische Zehn-Zentner-Fliegerbombe mit Aufschlagzünder in etwa 2,5 Metern Tiefe gefunden. Die Entschärfung findet noch heute (Donnerstag, den 1. Oktober) statt.

Bewohner in einem Sicherheitsbereich von 500 Metern um die Bombe müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Betroffen sind insgesamt 3875 Bewohner sowie die A448 und die Hattinger Straße.

Betroffen sind folgende Straßen:



Ahnwenne 1 - 31 und 2 - 48

Am Vogelspott 1 - 29

An der Landwehr 45 - 65 und 54 - 72

Bärendorfer Str. 24 a - 80 und 29 - 95

Brantropstr. 37 - 89 und 40 - 78

Dürerstr. 2 d

Feuerbachstr. 1 - 5 und 6

Hattinger Str. 204 - 268a und 239 - 295

Holbeinstr. 1 - 23 und 2 - 12

Kaulbachstr. 1 - 21 und 2 - 26

Knoopstr. 2 - 56 und 5 - 55

Kohlenstr. 2 - 38 und 3 - 55b

Lange Malterse 1 - 81 und 2 - 54

Menzelstr. 2

Rombacher Hütte 2 - 24 und 3 - 19

Schützenstr. 3 - 25, 59 - 157 und 62 - 154

Weifeldweg 16 - 54 und 25 - 69

Weitmarer Str. 14 - 82 und 17 - 75d

Im Rahmen der Evakuierung werden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Hilfsorganisationen die Häuser kontrollieren und Euch bitten, die Wohnungen unverzüglich zu verlassen. Bitte unterstützt uns und folgt den Anweisungen des Einsatzpersonals.

Für die betroffenen Bewohner wird eine Betreuungsstelle in der Graf-Engelbert-Schule an der Königsallee 77 - 79 eingerichtet, Shuttlebusse werden zwischen dem Evakuierungsbereich und der Betreuungsstelle pendeln. Auch für gehbehinderte oder bettlägerige Personen stehen geeignete Tarnsportmittel zur Verfügung. Selbstverständlich werden alle Personen nach erfolgter Entschärfung wieder zurückgebracht.

Für weitere Fragen wurde ein Bürgertelefon unter folgender Nummer wenden: 0234 / 910 - 3333 eingerichtet.



Information: Stadt Bochum