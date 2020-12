Die FUNKE Mediengruppe in Essen ist von Hackern angegriffen worden. Betroffen sind Redaktionen und Druckhäuser in ganz Deutschland laut Informationen. Es geht um zentrale IT. Systeme über die einzelnen Standorte miteinander verbunden sind. Ermittler einer Spezialeinheit für Cybercrime sagen, dass die Systeme von außen verschlüsselt wurden. Die WAZ von heute ebenso die NRZ erschienen am heutigen Mittwoch als Notausgabe. Leser können im Internet kostenlos lesen. Die Essener Polizei und die Zentrale Stelle für Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft Köln ermitteln in dem Fall. Laut Informationen der ,,Süddeutschen Zeitung" steckt hinter der Cyber-Attacke die Hacker - Gruppe Doppelpaymer. Demnach fordere das kriminelle Kollektiv Lösegeld in Form von Bitcoins. Allerdings konnte die Funke-Mediengruppe den Bericht der ,,SZ" auf Bild -Nachfrage nicht bestätigen.