Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger kam es am Dienstagmittag, 5. Oktober, in Bochum-Harpen. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Herne fuhr nach bisherigem Kenntnisstand gegen 13.30 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf dem Harpener Feld und beabsichtigte, nach rechts in den Castroper Hellweg einzubiegen. Zeitgleich überquerte ein 71-jähriger Fußgänger aus Bochum den dortigen Gehweg. Im Bereich der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Bochumer zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.