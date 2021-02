Am Donnerstagnachmittag kam es in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Ruttgerweg zu einem Zimmerbrand. Der Mieter konnte sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Um 17.22 Uhr ging die Meldung über den Zimmerbrand in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Da aufgrund der Meldung zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden zwei Löschzüge sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzadresse in Werne entsendet. Bein Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Bewohner der Brandwohnung bereits selbstständig und unverletzt in Sicherheit gebracht. Auch die anderen Bewohner hatten das Haus verlassen.

Foto: Feuerwehr Bochum

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Somit konnten die Einsatzkräfte sich unverzüglich auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Ein Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte ging mit einem Strahlrohr in die Verrauchte Wohnung vor und konnte dort den Brandherd schnell ausfindig machen. In der Küche der Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände, die schnell abgelöscht werden konnten. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit.

Nach Ende der Löscharbeiten konnten alle Bewohner in die Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr Bochum

Pressestelle