Am Morgen des 4. Oktober wurden unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Einsatzführung des Polizeipräsidiums Bochum 21 Objekte in Deutschland, Spanien und den Niederlanden durchsucht.

Mit richterlichen Beschlüssen wurden insgesamt vierzehn Objekte in Nordrhein-Westfalen ( Gelsenkirchen, Voerde, Moers, Bochum, Hattingen, Langenfeld, Oberhausen ) und in Niedersachsen ( Delmhorst ) durchsucht. Zum Teil wurden hierfür Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen.



In Deutschland wurden drei Personen mit Haftbefehl festgenommen. Darüber hinaus wurde über 100.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

In Kooperation und mit Unterstützung des spanischen Mossos d'Esquadra wurden parallel in Spanien sechs Objekte durchsucht. Hier konnten drei Personen mit europäischen Haftbefehlen festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnte dort auch eine Plantage mit geschätzten 1200 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt werden.

Gemeinsam mit der niederländischen Polizei wurde auch ein Objekt auf niederländischem Staatsgebiet durchsucht.

Weitere Details oder Hintergründe zum laufenden Ermittlungsverfahren können derzeit nicht genannt werden.

Wir bedanken uns bei den europäischen Kolleginnen und Kollegen aus Spanien und den Niederlanden für die professionelle Zusammenarbeit.