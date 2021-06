Bochum (ots)

In der Nacht zu Sonntag (6. Juni) ist es gegen 2.40 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes an der Viktoriastraße im Bermudadreieck zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei wurde ein 20-jähriger Bochumer durch einen Messerstich zunächst lebensbedrohlich verletzt. Die verletzte Person befindet sich nun nicht mehr in Lebensgefahr.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes wurde eine Mordkommission unter der Leitung von KHK Roland Wefelscheid eingesetzt. Die Sachleitung bei der Staatsanwaltschaft Bochum obliegt Frau Staatsanwältin Svenja Große-Kreul.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte noch am 6. Juni ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus Bochum ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Da der Parkplatz zur Tatzeit von vielen Personen besucht war, bitten Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0234 909-4111, außerhalb der Bürozeit unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Polizei Bochum