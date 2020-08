Abschlussmeldung: Alle unwetterbedingten Einsätze konnten erfolgreich abgearbeitet werden. Gegen 0.30 Uhr werden auch die letzten fünf Einheiten wieder ihre jeweilige Unterkunft erreicht haben, die aktuell die letzten fünf Einsatzstellen abgearbeitet haben.



Update 23.15 Uhr: Die Einsatzzahl ist noch einmal leicht auf insgesamt 53 Unwettereinsätze gestiegen. Mittlerweile hat sich die Lage aber deutlich entspannt. Die letzten noch offenen Einsatzstellen werden nach Priorität abgearbeitet. Die Einsatzschwerpunkte lagen in der Bochumer Innenstadt, in Wiemelhausen, Altenbochum und in Werne und Langendreer.

Update 23.00 Uhr: An einigen Stellen im Stadtgebiet hat der Starkregen Gullys aus ihren Schächten gehoben. Bitte seid entsprechend Vorsichtig und meldet diese Gefahrenstellen!

Update 22.30 Uhr: Die Zahl der Einsätze ist auf 45 gestiegen. In 44 Fällen handelt es sich um Wasser in Kellern oder Wohnungen oder um überflutete Straßen. Zudem musste ein umgestürzter Baum von einer Straße in Werne entfernt werden. Mittlerweile sind alle 14 Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit rund 150 Einsatzkräften und 28 Fahrzeugen im Einsatz.

Update 22.00 Uhr: Rund 20 Einsätze wurden uns bisher gemeldet. In allen Fällen handelt es sich um Wasser in Kellern oder Wohnräumen. 13 Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie aller drei Feuer- und Rettungswachen sind im Einsatz.

