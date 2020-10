+++Aktuelle Einsatzinformation+++

Großbrand in einem Autoverwertungsbetrieb in der Daimlerstraße in Bochum.



Update 17.42 Uhr

Zur Zeit sind Explosionsgeräusche von der Einsatzstelle zu hören. Es handelt sich um gelagerte Propangasflaschen. Die Feuerwehr Bochum hat Vollalarm ausgelöst.

Es brennt eine große Anzahl an Schrottfahrzeugen. Aufgrund der starken Rauchausbreitung werden die Bürger/innen im Südosten von Bochum gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wir befinden uns mit mehreren Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Weitere Informationen folgen

Feuerwehr Bochum