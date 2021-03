Motto :

"Ich lasse mich nicht impfen" unter diesem Motto sind am Mittwoch 30 Autos von Bochum nach Herne gefahren. Die angekündigte Demonstration wurde von der Polizei begleitet.

Oh, gab es da etwa 100 Gegendemonstranten die auf dem Fahrrad die Autos an der Weiterfahrt hinderten? Polizei und Ordnungsamt haben die Autos der Impfgegner geschützt.

Vergeblich:

Am Ende wurden auch noch Eier gegen eins der Autos geworfen. Der Halter erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Eigentlich waren für das Autokorso der Impfgegner 200 Teilnehmer angemeldet ,am Ende waren nur 30 Autos am Start. Klar, ging ja am Bochumer Kirmesplatz los so nah am Impfzentrum können schon einmal Zweifel aufkommen und der Rückwärtsgang wird eingelegt.

Oder ?

Quelle:

WDR1