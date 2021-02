Die Bezirksregierung Arnsberg untersucht die Impfpraxis in den Augusta - Kliniken. Ihr erinnert euch sicher der Klinikmanager, ohne Patientenkontakt und deren Angehörige bedienten sich von dem jeder von uns träumt. Der Impfstoff der unser aller Leben retten soll .Während wir brav warten müssen, das Klinikpersonal scheinbar noch nicht durchgeimpft war - rettete man hier den Impfstoff vor dem Verfall. Ein Schlag ins Gesicht für jeden von uns .Nun prüft die Aufsichtsbehörde im Auftrag des NRW -Gesundheitsministeriums ,ob im Augusta ein Verstoß vorliegt, weil Eltern und Lebenspartner von Führungskräften den Biontech-Impfstoff erhielten. Vorrangig also Betriebsfremde ,hochrangige Mitarbeiter zuerst und sogar ein berenteter Verwaltungschef zum Teil samt Familie soll den Impfstoff erhalten haben. Impftermine von Mitarbeitern wurden indes mehrfach verschoben wegen mangelnden Impfstoff. Erst Wochen später wurden die Mitarbeiter geimpft die direkt an der Basis sind und tagtäglich gefährdet sind.

Das sich hier niemand schämt. Ich hoffe doch das dieses Szenario ein Nachspiel hat und die Untersuchung nicht zur Luftnummer wird.

Quelle :

Funke Medien