Inzwischen gibt es einen dritten Corona-Fall in Bochum. Der Infizierte soll, ebenfalls wie das erkrankte Ehepaar zuvor, in Italien gewesen sein.

Bereits letzte Woche ist bekanntgegeben worden, dass es einen Bochumer gibt, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Nun ist auch sicher, dass die Frau des 68-Jährigen sich ebenfalls in Südtirol angesteckt hat. Das Ehepaar befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Heute hat die Stadt Bochum auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben, dass es einen weiteren Corona-Fall in Bochum gibt.

Dritter Corona-Patient in Bochum

Es gibt einen weiteren bestätigten Fall einer Corona-Infektion in Bochum. Der aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrte Mann befindet sich mit seiner Frau in häuslicher Quarantäne. Alle Infos und Hinweise zum Thema gibt es auf bochum.de und bei unserer Hotline, täglich von 8 bis 18 Uhr unter 0234 / 910 55 55

Quelle: StadtBochum