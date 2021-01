Bei einem Alleinunfall am gestrigen Mittwoch, 6. Januar, ist ein 62-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Gegen 11.20 Uhr war der Bochumer mit seinem Auto auf der Helstraße in Bochum-Werne in nordwestliche Richtung unterwegs. Kurz vor einer Einmündung in ein dortiges Waldgebiet kam der Mann - nach bisherigem Kenntnisstand aufgrund eines internistischen Notfalls - nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt glücklicherweise nicht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

