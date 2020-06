Eine wilde Verfolgungsjagd mitten in Essen Stadtteil Kray.

Genau das ist passiert - und zwar am frühen Montagmorgen (4:25 Uhr.)

Beteiligt war ein Pkw sowie eine Polizeistreife.

Um sich zu schützen, setzte eine Polizistin aus ihrer Dienstwaffe einen

Schuss ab.

Inzwischen ist bekannt geworden - das es sich bei den Insassen des Fluchtautos

um drei Kinder handelt.

Der Fahrer des Mercedes ist gerade einmal 14 Jahre alt.

Natürlich hatten die beiden Beifahrer (13 und 11 Jahre alt ) vorzeitig die Flucht

ergriffen.

Der Polizei - Einsatz:

Eigentlich sollte es eine normale Verkehrskontrolle sein,doch am Ende wurde

dies zu einer wilden Verfolgungsjagd mit einem PKW.

Verletzt wurde wohl niemand.

Der hohe Sachschaden an Pkw und Streifenwagen dürfte für die Kids

Folgen haben.

Der Wagen mit dem das jugendliche Trio unterwegs war, war auf einen

Angehörigen der drei Jungen aus Gelsenkirchen zugelassen

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.

Unterstützung erfolgt aus Neutralitätsgründen von der Polizei Bochum.