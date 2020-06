Bisher führten die Ermittlungen im Bochumer Kriminalkommissariat 31 noch nicht zur Identifizierung der auf dem Bild zu sehenden Person. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto.

Bereits am 26. Dezember 2019 (Donnerstag), kurz vor 4 Uhr, kam es vor einer Lokalität an der Ferdinandstraße 13 in Bochum zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Personengruppe attackierte zwei junge Männer sowie eine junge Frau mit Schlägen und Tritten. Dabei verlor einer der jungen Männer durch einen Schlag gegen den Kopf das Bewusstsein.

Der auf dem Foto zu sehende junge Mann hielt sich zuvor mit den anderen Personen in dem Lokal auf. Eine Überwachungskamera filmte den Gast. Mit richterlichem Beschluss ist nun das Foto zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Ermittler fragen: "Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?"

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

