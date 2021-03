Foto: THW

Nicht nur die Feuerwehren und das THW unterstützen sich untereinander, auch andere Ämter können involviert sein.

Denn in Herne müssen heute teilweise Kampfmittel gezielt gesprengt werden. Dafür hat das Kommunale Krisenmanagement der Stadt Bochum im Rahmen der Amtshilfe aus dem Katastrophen- und Zivilschutzlager insgesamt 19 Tonnen Sand für Wirkungsdämpfungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. In Herne sorgt der Fund zweier Weltkriegsbomben für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und THW.

Gemeinsam mit den THW Ortsverbänden THW Wanne-Eickel und Technisches Hilfswerk - Ortsverband Wetter transportieren wir große Mengen Sand an den Fundort, da die Zünder der Bomben durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) kontrolliert gesprengt werden sollen.

Gegenseitige Unterstützung ist so wichtig geworden und zeigt die gute Zusammenarbeit untereinander.

Quelle : Feuerwehr Bochum