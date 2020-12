In Wattenscheid hat es am Freitag an der Geitlingstraße einen Messerangriff auf eine Frau gegeben. Die Frau wurde am frühen Abend vor der Tür einer Wohnung schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen bereits festgenommen, heißt es. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen und die Mordkommission der Polizei nimmt heute die Ermittlungen auf.

