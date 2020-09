Den Haag:

Eine europäische Polizei-Aktion bringt es an den Tag.

800.000 Kleidungs-Plagiate.

Nicht genug damit...

Die italienische Polizei hat 27 Millionen gefälschte und nicht normgerechte medizinische Gesichtsmasken beschlagnahmt.

Insgesamt sind bei dieser Aktion 28 Millionen Produkte sichergestellt.

Millonen gefälschte Corona-Masken die sicher in Krankenhäusern und Arztpraxen für unser aller Sicherheit sorgen sollten.

Billigend wird der Tod von Menschen in Kauf genommen.

Traurig aber wahr.

Quelle:

Funke Medien