Bochum / Münster (ots)

Am gestrigen Montagabend, 30. August, ist es in Bochum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Radfahrerin (43) und ihr fünfjähriger Sohn sind verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Autofahrerin wird gesucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 17.15 Uhr die Mutter mit ihrem Lastenfahrrad, in dem sich ihr Kind befand, den Radweg der Bessemerstraße in Richtung Bahnhof Ehrenfeld.

In Höhe der Hausnummer 85 öffnete eine bisher unbekannte Autofahrerin plötzlich die Fahrertür. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Bochumer Radfahrerin ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Lastenrad, welches gegen einen Bordstein prallte.

Mutter und Sohn wurden verletzt und nach Erstversorgung der Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Zeugen entfernte sich die Autofahrerin nach einem kurzen Gespräch von der Unfallörtlichkeit.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, circa 190 cm groß und dunkelhaarig. Bei dem Wagen soll es sich um einen weißen Tiguan mit einem Kennzeichen aus Münster (MS) handeln.

Zeugen und insbesondere die Autofahrerin mögen sich bitte beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder außerhalb der Geschäftszeit auf der Polizeiwache Mitte unter 0234 909-3121 melden.

Foto: Polizei Bochum

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Nach Zusammenstoß: Polizei sucht nach E-Scooter-Fahrerin

Bochum (ots)

Nach einem Unfall mit einer leichtverletzten 34-jährigen Bochumerin in Linden sucht die Polizei nach einer beteiligten E-Scooter-Fahrerin.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 26. August. Um kurz nach 10 Uhr fuhr die bislang unbekannte Scooter-Fahrerin auf dem Geh- und Radweg der Hattinger Straße in Richtung Hattingen. In Höhe der Hausnummer 792 kam es dann zum Zusammenstoß mit der 34-Jährigen, die gerade vor ihrem geparkten Auto gestanden hatte.

Beide stürzten, die Bochumerin wurde leicht verletzt. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, entfernte sich die E-Scooter-Fahrerin.

So wird die flüchtige Frau beschrieben: 35 bis 45 Jahre alt; "etwas kleiner"; normale Statur; lange, schwarze Haare, zum Zopf gebunden; laut Zeugenaussage "mutmaßlich deutsch". Sie hatte eine auffallend tiefe Stumme und trug eine Brille. Außerdem hatte sie einen Rucksack dabei.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin oder das Kennzeichen des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Polizei Bochum