Wie bereits berichtet, kam es am 10. April zu einer Auseinandersetzung im Rahmen einer Techno Veranstaltung am RuhrCongress Bochum, in deren Verlauf ein 41-jähriger Mann aus Bochum zu Tode gekommen ist : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5193305



Bei der angeordneten Obduktion des Leichnams wurde festgestellt, dass Gewalteinwirkungen ursächlich für den Tod des Mannes waren.

Der zunächst vorläufig in Gewahrsam genommene Security Mitarbeiter ( 42 ) wurde am Montag ( 11. April ) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum beim Amtsgericht Bochum vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeordnet.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.