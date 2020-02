Am 20.01.2020 habe ich über den Coronavirus geschrieben. Ja, da war er für uns noch weit weg, und heute? Jetzt geht es auch uns mehr an, auch NRW ist jetzt betroffen. Weiß ich, wer neben mir im Geschäft steht, wer neben mir an der Theke sitzt. Wer von den Leuten war in Urlaub oder auf einer Geschäftsreise in betroffenen Gebieten. Bis jetzt hatte ich diese Bedenken zur Seite geschoben, langsam wird es mir ein wenig mulmig. Massen-Veranstaltungen tragen zur Verbreitung der Viren bei, dazu zähle ich auch Karnevalsveranstaltungen.

Ich hoffe, dass meine Bedenken nicht zutreffend sind.