Dieses Kind hatte keine Chance...

In NRW (Mönchengladbach) hat eine Frau am Montag ein lebloses Baby im Volksgarten in einem öffentlichen Mülleimer gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen nun die Eltern des Kindes. Die Polizei hat bei der Suche eine Plakataktion gestartet. Mit einem QR-Code lässt sich das Plakat in verschiedenen Sprachen abrufen. Das tote Neugeborene - ein kleines Mädchen soll den Ermittlungen zufolge lebend zur Welt gekommen sein. Eine noch am späten Montagabend durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung das dieses Kind unter Gewalteinwirkungen gestorben ist. Verstaut in einer dm Tüte - abgeworfen in einen Müllbehälter - wie grausam ist das nur?

Anmerkung:

Mit einem Foto dieser Tragetasche hofft die Polizei auf weitere Hinweise.

Quelle:24 Rhein