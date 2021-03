Kurz News aus NRW:

In Deutschlands größten Schlachtbetrieb Tönnies kam es am Freitag zu einem tödlichen Streit in der Zerlegung. Laut Staatsanwaltschaft verletzte am frühen Morgen ein 35jähriger unter den Augen seiner Kollegen einen Mitarbeiter mit dem Messer. Der 35jährige starb im Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Spurenaufnahme legte die Produktion für einige Stunden still.