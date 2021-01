Langsam, langsam macht die NRW - Justiz.

Und so heißt es nach Hause gehen bei Mord, versuchten Mord und Drogenhandel ?

Drei mutmaßliche Straftäter mussten 2020 aus der U. Haft entlassen werden das teilt das NRW Justizministerium mit.

Im April war ein Angeklagter freigelassen worden, ihm wurde Mordversuch vorgeworfen.

Warum?

Der Richtet war schwer erkrankt.

Die Kammer entschied ...

Aussetzung:

Diese aber wäre nicht nötig gewesen, befand das Oberlandgericht an und ordnete die Freisetzung an.

Ja, und man glaubt es kaum der mutmaßliche Mörder einer Schülerin kam in Dortmund frei .Erst erkrankte die Richterin - dann musste der Vorsitzende Richter wegen Corona bedingter Gefahr ausgewechselt werden. Klar, platzte der Prozess, er wurde dann neu gestartet. Nachdem der Beschuldigte erst einmal frei kam ,erschien er pünktlich zum Neustart im August. Verhandelt wird nun zumindest zur Zeit.

Zu Fall 3 ist nicht viel zu sagen.

Es kam ein mutmaßlicher Drogendealer frei.

Erst war die Strafkammer nicht vorschriftsmäßig besetzt später wurde ein Schöffe für befangen erklärt.

Ergebnis :

Wenn's mal etwas länger dauert ...

Der Angeklagte kam auf freien Fuß.

Mal ehrlich...

Herr NRW - Justizminister Biesenbach .

Wie wäre es denn in Haftsachen mit einem Beschleunigungsgebot?

Sind nicht 2019 so habe ich gelesen - sieben mutmaßliche Straftäter aus der U. Haft frei gekommen?