Schnaps steht bei Ladendieben aktuell offenbar hoch im Kurs: Erst am Montag hatte ein Ladendieb in Wanne-Eickel Whiskey und ein Baguette mitgehen lassen (wir berichteten); am Dienstag, 5. Januar, stoppten Mitarbeiter eines Discounters in Bochum-Dahlhausen dann einen Mann, der Doppelkorn und Zigaretten eingesteckt hatte. In den Genuss des Hochprozentigen kamen beide Langfinger indes nicht.



Ob man nun Whiskey oder Korn favorisiert (oder auf beides eher verzichten kann), ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Einen faden Beigeschmack hat die Sache allerdings, wenn man den Hochprozentigen auf unehrliche Weise in seinen Besitz bringt. Diese Schnapsidee setzten in dieser Woche gleich zwei Männer in die Tat um.

Nach dem Vorfall am Montaghttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4804767 versuchte ein 45-Jähriger mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland sein Glück nun in einem Discounter an der Dr.-C.-Otto-Straße. Gegen 19.40 Uhr wollte er den Laden verlassen, ohne für Korn und Zigaretten zu zahlen.

Zwei Angestellte (36, 58) machten ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, stoppten den 45-Jährigen und riefen die Polizei.

Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn zwecks Identitätsfeststellung mit zur Wache und schrieben eine Anzeige.

Korn und Zigaretten wurden derweil zurück ins Regal geräumt. Diebstahl? Lohnt sich einfach nicht.

Polizei Bochum

Pressestelle