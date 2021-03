POL-BO: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2020 - Rückläufige Unfallzahlen in Bochum, Herne und Witten

Bei der heutigen (10. März) Pressekonferenz zur Verkehrsunfallstatistik 2020 hat Behördenleiter Jörg Lukat zusammen mit Frank Nows, Leiter Direktion Verkehr, und Heidi Otte, Leiterin des Bereichs Verkehrsunfallanalyse, die Zahlen der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2020 für die Städte Bochum, Herne und Witten bekanntgegeben.

Die Unfallzahlen sind 2020 um etwa 11 Prozent gesunken. Das Risiko, im Straßenverkehr in NRW zu verunglücken, ist auf unseren Straßen in Bochum, Herne und Witten im Landesvergleich am geringsten - bezogen auf die Einwohnerzahl. Somit steht das Polizeipräsidium Bochum seit mittlerweile 14 Jahren an Platz eins der Unfallstatistik Nordrhein-Westfalen. Leiter der Direktion Verkehr Frank Nows, sprach von einer "ermutigenden Entwicklung" - Dennoch sei "jeder Unfall einer zu viel".

"Deswegen werden die Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin konsequent einschreiten, wenn sie Verkehrsverstöße feststellen und auch die präventiven Aktionen weiter ausbauen - besonders im Bereich der Fahrrad- und Pedelecfahrenden", ergänzte Jörg Lukat.

Hier das Wichtigste in Kürze:

- Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu verunglücken, ist nirgendwo in NRW geringer als beim Polizeipräsidium Bochum mit den zugehörigen Kommunen Bochum, Herne und Witten (bezogen auf die Einwohnerzahl). - Wir stehen seit nunmehr 14 Jahren an Platz eins der Unfallstatistik Nordrhein-Westfalen. - Die Zahl der Unfälle in Bochum, Herne und Witten ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, zwischen März und Juni waren es bis zu 40 Prozent weniger. Für das gesamte Jahr waren es immerhin noch 11 Prozent weniger. - Die Mobilität hat sich durch die Corona-Pandemie verändert: Mehr Menschen sind unter anderem mit Fahrrädern und Pedelecs unterwegs. Dies führte zwangsläufig auch zu mehr Unfällen. - Wir werden auch künftig unsere erfolgreichen verkehrsstrategischen Ansätze fortsetzen, damit jede Verkehrsteilnehmerin und jeder Verkehrsteilnehmer sicher ans Ziel kommt.

Auf unserer Internetseite finden Sie unter folgendem Link alle Zahlen und Daten zur Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2020: https://bochum.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2



Polizei Bochum