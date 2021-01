POL-BO: Schüsse in die Luft: Zivilpolizisten nehmen Bochumer unter erheblichem Widerstand fest

Bei einem Einsatz um den Jahreswechsel haben Zivilbeamte des Bochumer Einsatztrupps (ET) einen 26-jährigen Bochumer festgenommen. Er hatte erst mit einer Schreckschusswaffe geschossen und dann erheblichen Widerstand geleistet.



Zeugen meldeten am Silvesterabend um kurz vor 24 Uhr, dass mehre Personen an der Cramerstraße in Weitmar in die Luft schossen. Die wenig später eintreffenden Zivilbeamten nahmen selbst laute Schussgeräusche wahr, zudem explodierten Böller in der Nähe ihrer Einsatzfahrzeuge. Als sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, versuchte ein 26-Jähriger Bochumer davonzulaufen. Die Zivilbeamten stoppten ihn, wogegen der Bochumer erheblichen Widerstand leistete. Er wurde leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie mehrere illegale Feuerwerkskörper.

Zur Verhinderung von Straftaten nahmen die Polizisten ihn vorläufig in Gewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Bochum

Pressestelle